Al Hadath: тело лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли в секторе Газа

Тело главы радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара нашли в туннеле под Хан-Юнисом. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

Синвар и десять его помощников погибли в результате израильских ударов несколько дней назад. В числе жертв также глава бригады ХАМАС в Рафахе Мухаммед Шабане.

Мухаммед Синвар возглавил военное крыло движения после гибели брата Яхьи в октябре 2024 года. Израиль 13 мая провел атаку в Хан-Юнисе, целью которой был новый лидер, сообщила The Times of Israel. Удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС под Европейской больницей на юге сектора Газа.

Гибель Мухаммеда Синвара пока не подтверждена.

Между тем, Армия обороны Израиля продолжает наносить удары в секторе Газа. Число погибших палестинцев за последние несколько часов достигло 125, сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Ранее власти Израиля заявили о намерении усилить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться освобождения заложников и полностью ликвидировать ХАМАС.