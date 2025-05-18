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Al Hadath: тело лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли в секторе Газа

Израиль 13 мая провел атаку в Хан-Юнисе, целью которой был новый лидер.
Владимир Рубанов 2025-05-18 11:07:10
© Фото: Doaa El-Baz Keystone Press Agency, Global Look Press

Тело главы радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара нашли в туннеле под Хан-Юнисом. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

Синвар и десять его помощников погибли в результате израильских ударов несколько дней назад. В числе жертв также глава бригады ХАМАС в Рафахе Мухаммед Шабане.

Мухаммед Синвар возглавил военное крыло движения после гибели брата Яхьи в октябре 2024 года. Израиль 13 мая провел атаку в Хан-Юнисе, целью которой был новый лидер, сообщила The Times of Israel. Удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС под Европейской больницей на юге сектора Газа.

Гибель Мухаммеда Синвара пока не подтверждена.

Между тем, Армия обороны Израиля продолжает наносить удары в секторе Газа. Число погибших палестинцев за последние несколько часов достигло 125, сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Ранее власти Израиля заявили о намерении усилить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться освобождения заложников и полностью ликвидировать ХАМАС.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #Яхья Синвар #хан-юнис #Мухаммед Синвар
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