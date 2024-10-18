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ЦАХАЛ показал момент убийства главы ХАМАС Синвара

Лидер палестинского движения погиб от танкового выстрела.
Сергей Лебедев 2024-10-18 17:11:02
© Фото: idfofficial, Telegram © Видео: idfofficial, Telegram

Лидер ХАМАС Яхья Синвар погиб от танкового выстрела во время боя в городе Рафах в секторе Газа. В пятницу пресс-служба Армия обороны Израиля показала момент ликвидации главы палестинского движения.

В ЦАХАЛ пояснили, что их 828-я бригада вступила в бой с ХАМАС в районе Тель-аль-Султан. Палестинцы попытались уйти из-под огня и разделились, заняв два здания. В одном из них оборонялся Яхья Синвар.

«Танками обстреляли здания, уничтожив террористов. В ходе обследования, проведенного войсками на следующее утро, было идентифицировано тело Яхьи Синвара», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее движение ХАМАС подтвердило гибель своего лидера. В его руководстве заявили, что убийство Яхьи Синвара еще больше сплотит сторонников.

#танк #ликвидация #ЦАХАЛ #ХАМАС #Яхья Синвар
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