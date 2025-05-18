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В Румынии с избирательного участка вывели кандидата в президенты и Джорджеску

Инцидент произошел после того, как кандидат в президенты решил выступить в зале, где идет голосование.
Виктория Бокий 2025-05-18 10:30:52
© Фото: IMAGO Alex Nicodim Globallookpress © Видео: george.simion, Facebook*

Румынская полиция вывела с избирательного участка кандидата в президенты страны, лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симиона и фаворита отмененных в 2024 году выборов Кэлина Джорджеску. Конфликт транслировался на странице Симиона в соцсетях.

После того, как политики отдали свои голоса, они решили выступить с заявлениями для прессы на избирательном участке. В это время к ним подошла полиция и потребовала покинуть помещение.

«Это нехорошо то, что вы сейчас сделали», - сказал Симион правоохранителям.

Один из полицейских напомнил кандидату в лидеры страны, что публичные выступления в зале, где идет голосование, запрещены.

После выхода из помещения Джорджеску заявил представителям СМИ, что проголосовал «за христианскую Румынию» и «за семейные ценности».

Напомним, что в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Первый тур в стране завершился 4 мая, где в лидерах оказался Джеордже Симион.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Выборы #Румыния #полиция #кэлин джеорджеску #джеордже симион
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