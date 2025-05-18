Мерц: тема отправки военных на Украину не обсуждается

Возможность отправки военнослужащих из стран НАТО или ЕС на Украину не рассматривается. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», - прокомментировал он.

В свою очередь, Мелони сообщила, что всегда скептически относилась к этой идее, которая была выдвинута президентом Франции Эммануэлем Макроном и получила поддержку со стороны премьер-министра Великобритании Киром Стармером. Они собрали даже «коалицию желающих». Премьер-министр Италии не участвовала в этом, объясняя свою позицию тем, что Рим «не готов и не будет направлять никаких войск».

Напомним, что размещение военных из стран НАТО на Украине чревато прямым столкновением с Россией, и Москва категорически против такого развития событий.