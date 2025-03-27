Не такие уж и мирные: как вопрос отправки «миротворцев» расколол Европу

Размещение на Украине военных из стран НАТО чревато прямым столкновением с Россией, и Москва категорически против такого сценария. Об этом не раз заявляли в МИД РФ. Отправку так называемых миротворцев сегодня европейские чиновники обсудят в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Елисейском дворце «коалицию желающих» помочь Украине. Туда же приехал и украинский лидер Владимир Зеленский.

Сам формат мероприятия - «коалиция желающих», которую в Елисейском дворце в очередной раз сегодня собрал французский президент. Оно словно указывает на то, что предложение об отправке на Украину так называемой миротворческой миссии разделяют далеко не все европейские страны. Ранее против этого выступала в том числе итальянский премьер Джорджа Мелони.

«В Елисейском дворце разговоры о том, как в принципе можно обеспечить соблюдение режима прекращения огня на столь протяженной линии боевого соприкосновения, называют преждевременными. Но, кроме Украины, теперь речь идет и о задействовании так называемого миротворческого контингента в Черном море. А они будут уже и не такими уж миролюбивыми», - цитирует ее слова газета Repubblica.

Тем временем в Вашингтоне звучат позитивные сигналы - там не исключают возможную отмену некоторых санкций, в числе которых переподключение российских банков к международной системе SWIFT. Тем более что это было одним из условий возобновления так называемой зерновой сделки со стороны России. И здесь американцам еще только предстоит убедить в этом европейцев.

«У нас есть принципиальное соглашение о прекращении огня в Черном море. Мы получили более подробное определение того, что подразумевает прекращение огня в энергетическом секторе. После нашей встречи, в рамках релиза, Россия подробно изложила ряд условий. Россия хочет, чтобы эти условия выполнялись. Мы это проанализируем», - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Европейские страны все больше склоняются к отказу от идеи об отправке на Украину миротворцев в пользу альтернативных вариантов поддержки, пишет агентство Reuters. Не говоря уже о том, что реализовать идею Макрона и британского премьера Стармера будет крайне затруднительно без поддержки США.

Напомним, 26 марта Зеленский приехал в Париж и провел с французским лидером отдельную встречу. По ее итогам глава Пятой республики анонсировал новые поставки оружия киевскому режиму объемом в 2 млрд евро. В него войдут средства ПВО, бронемашины, а также ракеты для истребителей Mirage и ЗРК Mistral.