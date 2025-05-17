В Лондоне задержали еще одного подозреваемого в поджоге дома Стармера

Полиция Лондона арестовала второго мужчину, подозреваемого в поджогах недвижимости, которая принадлежит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщила компания Би-би-си (ВВС).

«26-летний мужчина был арестован в субботу в лондонском аэропорту Лутон», - написала корпорация.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Помимо этого, его обвиняют еще в трех эпизодах: поджог автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожар в частном доме Стармера на той же улице и пожар по адресу, где премьер-министр проживал ранее.

В начале этой недели стало известно, что в доме великобританского лидера случился пожар. В результате чего была подвержена дверь, обошлось без пострадавших. Возгорание потушили в течение 22 минут.

Позже, 15 мая, лондонская полиция задержала гражданина Украины Романа Лавриновича, предъявив ему обвинение в поджогах. На следующий день он уже предстал перед судом, но, по данным корпорации, не сделал никаких заявлений.