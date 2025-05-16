Гражданина Украины обвинили в поджоге дома британского премьера Стармера

В поджоге дома премьера-министра Британии Кира Стармера на Каунтесс-роуд в Лондоне обвинили гражданина Украины Романа Лавриновича. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«Роману Лавриновичу (06.02.2004), гражданину Украины, проживающему в районе Сиденхэм, вменяют три обвинения в поджогах с целью создания угрозы для жизни», - уточнила лондонская полиция в своем заявлении.

Дело о поджогах возглавили представители антитеррористического командования полиции Лондона.

По данным полиции, украинца задержали утром 13 мая. Ему также предъявили два других эпизода поджога недвижимости, которой владеет Кир Стармер.

Ранее, 13 мая, в доме Стармера, который он сдает в аренду, произошло возгорание. В результате чего повреждена дверь, пострадавших нет. Огонь был потушен в течение 22 минут.

Известно, что премьер-министр с супругой купили дом в 2004 году, ранее недвижимость уже подвергалсась нападению протестующих.