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Гражданина Украины обвинили в поджоге дома британского премьера Стармера

Злоумышленника также обвинили еще в двух поджогах недвижимости политика.
Дарья Ситникова 2025-05-16 00:28:00
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

В поджоге дома премьера-министра Британии Кира Стармера на Каунтесс-роуд в Лондоне обвинили гражданина Украины Романа Лавриновича. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«Роману Лавриновичу (06.02.2004), гражданину Украины, проживающему в районе Сиденхэм, вменяют три обвинения в поджогах с целью создания угрозы для жизни», - уточнила лондонская полиция в своем заявлении.

Дело о поджогах возглавили представители антитеррористического командования полиции Лондона.

По данным полиции, украинца задержали утром 13 мая. Ему также предъявили два других эпизода поджога недвижимости, которой владеет Кир Стармер.

Ранее, 13 мая, в доме Стармера, который он сдает в аренду, произошло возгорание. В результате чего повреждена дверь, пострадавших нет. Огонь был потушен в течение 22 минут.

Известно, что премьер-министр с супругой купили дом в 2004 году, ранее недвижимость уже подвергалсась нападению протестующих.

#Великобритания #лондон #полиция #поджог #кир стармер
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