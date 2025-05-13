В Лондоне загорелся дом британского премьер-министра Стармера

В доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который находится на севере Лондона, случился пожар. Об этом пишет Life со ссылкой на The Guardian. Причина пожара не называется, но расследуется как подозрительная.

Уточняется, что бригады спасателей прибыли на объект после 1:30 ночи. Дверь была повреждена, обошлось без пострадавших. Возгорание было потушено в течение 22 минут.

Сообщается, что премьер-министр, проживающий со своей семьей в своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, дом с четырьмя спальнями в аренду.

Место возле дома сейчас оцеплено полицейскими, следователями и пожарными.

Сообщается, что дом он с супругой купили в 2004 году, он ранее уже подвергался нападению протестующих.