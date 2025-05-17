Фицо заявил, что готов поддержать референдум об отмене санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своей готовности поддержать референдум об отмене антироссийских санкций в случае его объявления. Сами ограничения в отношении нашей страны политик сравнил с чумой, его слова приводит портал SME.

«Я отвергаю политику санкций», - добавил Фицо.

Разговор о референдуме возник на фоне поданной в начале мая петиции членов внепарламентского Словацкого движения с просьбой от лица населения провести референдум о снятии санкций против России. Вопрос стоял о поддержке антироссийских ограничений, которые также вредят Словакии, ее гражданам и предпринимателям. Отмечается, что документ собрал 400 тыс. виртуальных подписей.

Сейчас в Евросоюзе обсуждается 17-ый пакет ограничений против России. Ожидается, что в него войдут меры против более сотни суден, а также против газопровода «Северный поток». Вопрос о его одобрении поднимут на саммите ЕС 20 мая.

Напомним, ранее также стало известно о готовности Венгрии и Словакии объединиться для борьбы с планом Еврокомиссии по отказу от российского газа к 2027 году.