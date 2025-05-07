Сийярто: Венгрия и Словакия вместе выступят против плана ЕС по отказу от газа РФ

Венгрия и Словакия готовы объединиться для борьбы с планом Еврокомиссии по отказу от российского газа к 2027 году. Об этом рассказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Ожидается тесная координация между двумя странами», - процитировало Сийярто агентство MTI.

Венгерский министр добавил, что обсуждал этот вопрос со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, который придерживается аналогичной позиции.

Сийярто увидел в плане ЕК угрозу экономической Венгрии. Кроме того, по его словам, ставится под сомнение суверенитет членов ЕС, которые согласно действующему законодательству могут самостоятельно выбирать себе поставщиков топлива.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить «военный психоз», охвативший Европу.