МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто: Венгрия и Словакия вместе выступят против плана ЕС по отказу от газа РФ

Власти двух стран не желают рвать энергетические связи с Москвой.
Константин Денисов 2025-05-07 23:32:51
© Фото: Mohammad Abu Ghosh XinHua Globallookpress

Венгрия и Словакия готовы объединиться для борьбы с планом Еврокомиссии по отказу от российского газа к 2027 году. Об этом рассказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Ожидается тесная координация между двумя странами», - процитировало Сийярто агентство MTI.

Венгерский министр добавил, что обсуждал этот вопрос со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, который придерживается аналогичной позиции.

Сийярто увидел в плане ЕК угрозу экономической Венгрии. Кроме того, по его словам, ставится под сомнение суверенитет членов ЕС, которые согласно действующему законодательству могут самостоятельно выбирать себе поставщиков топлива.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить «военный психоз», охвативший Европу.

#в стране и мире #газ #Венгрия #словакия #Петер Сийярто
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 