Евросоюз готовит санкции против «Северных потоков»

Руководство Евросоюза работает над очередным санкционным пакетом, который будет включать ограничения в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Кроме того, Брюссель будет добиваться снижения ценового «потолка» на российские энергоресурсы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть», - заявила Урсула фон дер Ляйен, выступление которой велось на сайте ЕК.

Напомним, 14 мая послы стран Евросоюза согласовали 17 пакет антироссийских санкций. Он предполагает введение ограничений против 149 судов, которые в Европе считают причастными к так называемому теневому флоту России. Якобы с их помощью Москва доставляет свою нефть покупателям за рубежом.

Ранее сообщалось, что страны ЕС решили дождаться итогов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, чтобы определить свою дальнейшую стратегию.

Доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло допустил, что европейцы продолжат вводить против РФ санкции вне зависимости от итогов работы на переговорном треке. Экономические рестрикции в Брюсселе воспринимают как один из инструментов, с помощью которых можно вредить Кремлю, а потому отказываться от него не намерены, считает он.