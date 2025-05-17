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Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

Ранее сенегальской стороне были возвращены две военные базы Марешаль и Сент-Экзюпери.
Ирина Егорова 2025-05-17 02:02:57
© Фото: Cristel XinHua Global Look Press

Французские военные покинули еще одну, уже третью по счету базу в Сенегале. Об этом сообщает RT со ссылкой на посольство республики в африканской стране. Уточняется, что контингент выведут из Сенегала к лету. База располагается в порту Дакара в районе Контр-Амираль-Проте.

«Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком», - говорится в сообщении французского дипведомства в Х.

Французская сторона вернула сенегальской две военные базы Марешаль и Сент-Экзюпери 7 марта 2025 года, а первую базу местные власти получили в конце 2024 года.  Также Париж планирует сократить военные контингенты в Габоне и Кот-д’Ивуаре.

К началу 2025 года численность французских войск в Африке значительно сократилась, а оставшиеся силы были ограничены в основном базами в Джибути и Габоне, общей численностью менее 2000 человек. Это произошло в том числе из-за роста российского влияния в регионе. 

#Франция #Африка #военная база #Сенегал #контингент
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