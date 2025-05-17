Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

Французские военные покинули еще одну, уже третью по счету базу в Сенегале. Об этом сообщает RT со ссылкой на посольство республики в африканской стране. Уточняется, что контингент выведут из Сенегала к лету. База располагается в порту Дакара в районе Контр-Амираль-Проте.

«Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком», - говорится в сообщении французского дипведомства в Х.

Французская сторона вернула сенегальской две военные базы Марешаль и Сент-Экзюпери 7 марта 2025 года, а первую базу местные власти получили в конце 2024 года. Также Париж планирует сократить военные контингенты в Габоне и Кот-д’Ивуаре.

К началу 2025 года численность французских войск в Африке значительно сократилась, а оставшиеся силы были ограничены в основном базами в Джибути и Габоне, общей численностью менее 2000 человек. Это произошло в том числе из-за роста российского влияния в регионе.