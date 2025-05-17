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Штурмовик трое суток лежал в засаде «под носом» у ВСУ в Александрополе

Наш боец сообщал о передвижениях противника и его переговорах, что позволило бойцам штурмовых отрядов сломить сопротивление ВСУ на подступах к Александрополю.
Ян Брацкий 2025-05-17 15:44:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Успешный штурм села Александрополь в ДНР стало возможным не только благодаря слаженным действиям наших штурмовых групп и операторов БПЛА, но и личному мужеству отдельных бойцов.

Штурмовик Дмитрий Бородавко трое суток пролежал в засаде в тылу противника, корректируя огонь по боевикам. Ежеминутно рискуя быть обнаруженным, Дмитрий добывал ценные сведения о передвижении противника. Это позволило нашим бойцам выбить боевиков с их укреплений и облегчить наступление основных сил.

«Лежу я такой значит, поднимаю голову, смотрю - братья-украинцы, синяя изолента на касках. Они ходили, курили, общались между собой, а меня никто не видел. Я научился даже полчаса не дышать и очень хорошо спрятался. Они разговаривали, а я слушал, слушал их рацию. Они докладывали про минометы, про дроны. Я сразу эту информацию передавал. Я их мог отработать, но мне сказали не двигаться. Они мимо меня ходили, а я передавал сколько их, чем они вооружены и даже их мысли, потому что все слышал», - рассказал Дмитрий Бородавко.

Об освобождении села Александрополь в ДНР стало известно сегодня днем. Минобороны опубликовало кадры работы штурмовых групп и операторов БПЛА.

На них видно, как наши бойцы с разных сторон заходят на позиции врага под прикрытием «брони». Предварительно по ним отработали FPV-дроны.

После нескольких дней упорных боев населенный пункт перешел под контроль военнослужащих 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр».

#штурмовик #ДНР #ВСУ #засада #наш эксклюзив #Александрополь
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