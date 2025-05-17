Путин анонсировал первый российско-арабский саммит

Первый российско-арабский саммит состоится 15 октября. Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам общеарабской встречи на высшем уровне.

Президент пригласил лидеров стран-участниц Лиги арабских государств и генерального секретаря ЛАГ присоединиться к этой встрече.

Мероприятие будет направлено на укрепление сотрудничества и поиск путей обеспечения мира на Ближнем Востоке и в Северной Африке, подчеркнул глава государства. Москва намерена развивать конструктивный диалог с ЛАГ, добавил он.

В апреле Путин встречался с эмиром Катара и султаном Омана, а также с вице-премьером ОАЭ. Кроме того, президент провел телефонные переговоры с президентом Эмиратов.

Ранее стороны проводили Российско-арабский форум сотрудничества. Он состоялся семь раз, в последний - в прошлом году в Москве.

Кроме того, Москва проводит саммит «Россия - Африка».