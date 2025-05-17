Путин анонсировал первый российско-арабский саммит

Первый российско-арабский саммит состоится 15 октября. Об этом говорится в приветствии Владимира Путина участникам общеарабской встречи на высшем уровне.
Президент пригласил лидеров стран-участниц Лиги арабских государств и генерального секретаря ЛАГ присоединиться к этой встрече.
Мероприятие будет направлено на укрепление сотрудничества и поиск путей обеспечения мира на Ближнем Востоке и в Северной Африке, подчеркнул глава государства. Москва намерена развивать конструктивный диалог с ЛАГ, добавил он.
В апреле Путин встречался с эмиром Катара и султаном Омана, а также с вице-премьером ОАЭ. Кроме того, президент провел телефонные переговоры с президентом Эмиратов.
Ранее стороны проводили Российско-арабский форум сотрудничества. Он состоялся семь раз, в последний - в прошлом году в Москве.
Кроме того, Москва проводит саммит «Россия - Африка».
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