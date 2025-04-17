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В Кремле стартовали переговоры Путина с эмиром Катара

Ожидается подписание ряда документов по итогам переговоров Путина и Аль Тани.
Ирина Егорова 2025-04-17 13:55:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле стартовали переговоры Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Путин выступил с приветственной речью. Российский лидер вспомнил, как эмир Катара лично содействовал в получении РФ права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи, а Москва оказала содействие при организации чемпионата мира по футболу 2022 года. Также он отметил, что отношения между странами укрепляются - интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере.

Эмир Катара не был в России уже много лет, но это, по его словам, не мешало поддерживать хорошие контакты между странами.

По данным пресс-службы Кремля, главы государств обсудят актуальные вопросы российско-катарского сотрудничества в различных областях, акцентируя внимание на торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также будет затронут ряд ключевых тем международной повестки. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов. 

#Кремль #Владимир Путин #катар #встреча #официальный визит #эмир катара
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