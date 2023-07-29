Путин оценил итоги саммита Россия - Африка

Президент назвал прочными и основанными на традициях дружбы отношения с Республикой Конго.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин высоко оценил итоги саммита Россия - Африка. По мнению российского лидера, мероприятие прошло на хорошем уровне. Этим мнением глава государства поделился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Рад возможности провести нашу двустороннюю встречу. Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным потратить свое время на приезд в Санкт-Петербург, принять личное участие в саммите Россия – Африка. Мне кажется, что он прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами», - сказал президент.

Путин назвал откровенной и полезной дискуссию по Украине, которая накануне состоялась с участием африканских гостей. Говоря об отношениях с Конго, он отметил их прочный характер.

Ранее в Кремле заявили о подготовке Владимира Путина и представителей африканской мирной миссии к совместному заявлению по итогам переговоров по украинской проблематике.