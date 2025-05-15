Мединский: РФ готова к встрече с украинской делегацией 16 мая с 10 утра

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что делегация готова к работе и будет ожидать на встречу украинскую сторону 16 мая с 10 утра. Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Мы сегодня провели очень плодотворную встречу с главой МИД Турции, мы пояснили нашу позицию», - уточнил помощник президента.

Он добавил, что 15 мая делегация РФ прибыла в Стамбул для проведения прямых, двусторонних, без предварительных условий переговоров с Украиной.

Напомним, сегодня в Стамбуле должны были состояться переговоры российской и украинской делегаций. Главная цель - достижение устойчивого мира и устранение первопричин конфликта, заявил глава переговорной группы с российской стороны Владимир Мединский.

Сегодня представители РФ с самого утра были готовы к переговорам с делегацией Украины, но те так и не явились на встречу. Сообщалось, что украинская делегация будет готова ко встрече только завтра - 16 мая. Журналисты ожидали у дворца Долмабахче переговорщиков больше 13 часов.