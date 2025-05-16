Рубио уверен, что НАТО сможет довести расходы на оборону до 5% от ВВП

Страны, входящие в состав НАТО, согласятся повысить расходы на оборону до 5% от ВВП в течение следующих 10 лет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Через шесть недель нас ожидает саммит, к моменту проведения которого (расходы на оборону. - Прим. ред.) практически каждого члена НАТО будут на уровне 2% (ВВП. - Прим. ред.) или даже выше. Что еще важнее, многие из них превысят 4%, и все согласятся прийти к показателю 5% в течение следующих 10 лет» , - отметил он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью. По его словам, это поможет выполнить требование американского президента Дональда Трампа о достижении показателя в 5% на оборону.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира подсчитал мировые расходы на оборону за 2024 год. Так, за прошлый год военные расходы в мире выросли на рекордные 9,4% по сравнению с 2023-м.