SIPRI: мировые военные расходы в 2024 году выросли на рекордные 9,4%

Военные расходы в мире в 2024 году выросли на 9,4% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Траты показали самый резкий годовой рост с 1988 года, говорится в отчете.

Мировые военные расходы достигли рекордного показателя в $2,718 трлн. Это составляет 2,5% от глобального ВВП. Военные затраты на душу населения Земли достигли $334. Это самый высокий показатель с 1990 года.

Эксперты института отмечают рост военных расходов во всех регионах мира. Особенно быстро этот процесс идет в Европе и на Ближнем Востоке.

Пять стран - США, Китай, Россия, Германия и Индия - несут 60% мировых военных расходов. 80% общемировых трат приходится на 15 стран.

США тратят на армию 997 миллиардов долларов. Это составляет 3,4% от их общей экономики и 37% от всех военных расходов в мире.

Китай расходует 314 миллиардов долларов, что составляет 1,7% и 12% соответственно.

Россия, по оценкам SIPRI, тратит 149 миллиардов долларов, что составляет 7,1% от экономики и 5,5% от всех мировых военных расходов.

Расходы Германии составляют 88,5 миллиардов долларов - 1,9% от экономики и 3,3% от всех мировых военных расходов.

Индия тратит 86,1 миллиардов долларов, что равно 2,3% от их экономики и 3,2% от всех мировых военных расходов.

Великобритания расходует на военные нужды сопоставимые суммы: 81,8 миллиардов долларов, что равно 2,3% от их экономики и 3% от всех мировых военных расходов.

Саудовская Аравия тратит 80,3 миллиардов долларов, что составляет 7,3% от их экономики и 3% от всех мировых военных расходов.

Расходы Украины составляют 64,7 миллиардов долларов, что равно 34% от их экономики и 2,4% от всех мировых военных расходов.

Франция тратит 64,7 миллиардов долларов, что составляет 2,1% от их экономики и 2,4% от всех мировых военных расходов.

Япония тратит 55,3 миллиардов долларов, что равно 1,4% от их экономики и 2% от всех мировых военных расходов.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал самый большой оборонный бюджет в истории страны на $1 трлн. Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что глава государства так «восстанавливает Вооруженные силы США».