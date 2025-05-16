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Словацкая полиция выдвинула обвинение мужчине с флагом Украины и топором

Подозреваемый находится под стражей и ожидает суда, ему может грозить пожизненный срок.
Дарья Ситникова 2025-05-16 04:48:40
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Полиция Словакии выдвинула обвинения против мужчины, обернувшийся в украинский флаг. Он держал в руках топор и заявлял, что в гроб премьер-министра страны Роберта Фицо «забит последний гвоздь». Об этом сообщил глава МВД Матуш Шутай-Эшток.

«Доказательством того, что полиция принимает меры, является обвинение этого человека в подстрекательстве», - заявил глава МВД.

Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар, соратник премьер-министра Словакии по партии Smer-SD заметил видеозапись, которую сделали 8 мая в Братиславе на антиправительственном митинге, где лидер оппозиционной партии выступал с агрессивными заявлениями в адрес нынешнего премьера.

Со слов вице-спикера, игнорировать видео нельзя, так как ненависть в словацком обществе растет, а это может привести к новому нападению на кого-то из общественных деятелей.

По информации МВД, подозреваемый следовал своим политическим мотивами и выражал несогласие с действиями кабмина страны. В процессе следствия дело переквалифицировали с покушения на убийство на террористический акт.

Подозреваемый находится под стражей и ожидает суда, ему может грозить пожизненный срок. Судебный процесс должен начаться 8 июля в словацком городе Банска-Быстрица.

Напомним, в мае прошлого года Фицо уже пережил покушение. Он получил несколько огнестрельных ранений. Полиция задержала нападавшего на месте, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. К работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.

#словакия #арест #суд #обвинение #Фицо
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