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Al Jazeera: США оставят в Сирии 900 военных

Сообщается, что сокращение численности американских военных начнется в ближайшие месяцы.
Дарья Ситникова 2025-05-16 23:35:20
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Global Look Press

США планируют вывести свои войска с территории Сирии и намерены уменьшить численность воинского контингента в республике до 900 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Официальное решение о дальнейших планах еще не принято, однако известно, что выведение сил и сокращение контингента начнется в ближайшие месяцы.

В апреле сообщалось, что американские власти приняли решение о закрытии трех из восьми военных баз на северо-востоке Сирии, а численность персонала понизить до 1 400 человек.

Кроме этого, в начале мая стало известно, что колонна из 200 военно-транспортных средств покинула две военные базы США в Дейр-эз-Зор и направилась на север Ирака.

Также газета New York Times писала, что число военнослужащих Соединенных Штатов в северо-восточной части Сирии может сократиться до 500 человек.

#сирия #сша #военные #сокращение численности военнослужащих
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