Политолог: ЕС продолжит вводить санкции против РФ независимо от переговоров

Европейские страны продолжат вводить новые санкции против России вне зависимости от того, как будет продвигаться переговорный процесс по украинскому конфликту. Такой прогноз в разговоре со «Звездой» сделал доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

«Это один из инструментов, с помощью которых они могут нам навредить. Они отказываться от этого не будут. И Соединенные Штаты пока не выдвигают никаких требований к европейским лидерам, чтобы они прекратили введение новых санкций. То есть европейские санкции идут фоном к процессам на переговорном треке», - отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что страны ЕС решили дождаться переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем решать вопрос о дальнейшем санкционном давлении на нашу страну. По данным Bloomberg, все будет якобы зависеть от итогов встречи.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что «придурки» во главе стран Запада пытаются навредить России в ущерб себе. Из-за этого ведущие экономики мира даже впали в рецессию, отметил глава государства.