ЕС может внести в 17-ый пакет антироссийских санкций 149 судов

В рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести ограничения против 149 судов, которые считают причастным к теневому флоту, около 25 из них находятся в Северном и Балтийском морях, пишет EuObserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии.

Сообщается, что с помощью них РФ якобы поставляет нефть за границу. Причем только 15 из указанных кораблей ходят под российскими флагами.

«Включение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или пользоваться услугами морских компаний ЕС, такими как страхование, ремонт или дозаправка», - пишет издание.

Остальные суда находятся в Черном море, в районах Восточного Средиземноморья или вблизи Индии и Китая. Ожидается, что решение о запрете примут 20 мая в ходе заседания глав МИД.

Очередной пакет европейских санкций анонсировали в начале мая на фоне заявления Вашингтона о возможных новых ограничениях против нашей страны со стороны Вашингтона. По словам главы МИД Франции, ЕС намерен согласовать новые меры с Соединенными Штатами.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.