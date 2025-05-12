МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС может внести в 17-ый пакет антироссийских санкций 149 судов

Ожидается, что решение о запрете примут 20 мая в ходе заседания глав МИД.
Лиза Губина 2025-05-12 21:56:27
© Фото: Anna Ross, dpa Global Look Press

В рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести ограничения против 149 судов, которые считают причастным к теневому флоту, около 25 из них находятся в Северном и Балтийском морях, пишет EuObserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии.

Сообщается, что с помощью них РФ якобы поставляет нефть за границу. Причем только 15 из указанных кораблей ходят под российскими флагами.

«Включение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или пользоваться услугами морских компаний ЕС, такими как страхование, ремонт или дозаправка», - пишет издание.

Остальные суда находятся в Черном море, в районах Восточного Средиземноморья или вблизи Индии и Китая. Ожидается, что решение о запрете примут 20 мая в ходе заседания глав МИД.

Очередной пакет европейских санкций анонсировали в начале мая на фоне заявления Вашингтона о возможных новых ограничениях против нашей страны со стороны Вашингтона. По словам главы МИД Франции, ЕС намерен согласовать новые меры с Соединенными Штатами.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

#Россия #евросоюз #Еврокомиссия #Антироссийские санкции #суда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 