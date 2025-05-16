Экс-нардеп: на Украине задают вопрос, почему Умеров возглавил делегацию

Глава украинской переговорной группы в Стамбуле Рустем Умеров не представляет интересы Украины, заявил «Звезде» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Вы абсолютно правильно задали вопрос. И на Украине его задают: а почему Умеров? Он представляет что? Украину? США, где его семья имеет гражданство? Может быть, спецслужбы Турции или MI-6? Он не представляет интересы Украины, потому что не связывает свою судьбу, судьбу своей семьи с судьбой Украины. Он просто управляет вахтовым методом», - сказал политик.

Умеров входил в состав украинской делегации в Стамбуле весной 2022 года, напомнил Олейник. Тогда переговорную группу возглавлял руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Экс-нардеп объяснил, почему Зеленский сменил главу делегации.

«Ряд журналистов и члены делегации России во главе с Мединским задавали бы Арахамии вопросы: "Вы же в 2022 году соглашались с этим?" Арахамия тогда согласился со всем, кроме принадлежности Крыма», - добавил Олейник.

Кроме того, по его словам, представители СМИ задавали бы Арахамии вопрос: правда ли, что сделку в 2022 году сорвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон? И цена отказа от сделки для Киева - сотни тысяч погибших, отметил бывший депутат.

Зеленский искусственно понизил уровень делегации, понимая, что его «хотелки» по прекращению огня не пройдут, рассказал Олейник.

«Мне с Украины сообщили, что у Зеленского совещание перед поездкой в Турцию было. Совещание у Путина мы видели - там были и Министерство обороны, и командующие округами... А у Зеленского все силовики заявили, что нужно просить прекращения огня и перемирия. Передышка нужна», - объяснил политик.

В Турции начались прямые переговоры между делегациями России и Украины. Российскую группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В Стамбуле присутствуют также госсекретарь США Марко Рубио и другие сотрудники Госдепартамента.

Американская делегация утром 16 мая встретилась с представителями Украины. Кроме того, глава российской делегации Владимир Мединский провел встречу с представителями США, сообщает ТАСС.