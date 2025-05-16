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Песков: Путин онлайн получает информацию о переговорах в Стамбуле

В Кремле добавили, что встреча Путина и Трампа необходима и для двусторонних отношений, и для урегулирования кризиса вокруг Украины.
Владимир Рубанов 2025-05-16 13:04:17
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в режиме онлайн получает информацию о переговорах в турецком Стамбуле. Переговорная команда постоянно находится на связи с президентом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Москве надеются, что прямые переговоры России и Украины начнутся в ближайшее время. У российских представителей в Стамбуле есть все каналы коммуникации для обмена информацией с центром, рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что встреча Путина и президента США Дональда Трампа необходима и для двусторонних отношений, и для обсуждения международных дел, региональных проблем, а также для урегулирования кризиса вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что российская переговорная группа прибыла на встречу с представителями Киева во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле.

Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее входят замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны РФ Александр Фомин, а также группа экспертов.

Со стороны Украины на встречу приехали министр обороны Рустем Умеров, группа военных и экспертов. В Стамбуле также присутствует группа сотрудников Госдепартамента США во главе с госсекретарем Марко Рубио. Утром 16 мая они провели часовую встречу с делегацией Украины и представителями Турции.

Рубио днем ранее в Анталье высказал мнение, что «единственный способ как-то продвинуться» в урегулировании украинского кризиса - это переговоры между Трампом и Путиным.

#Украина #Турция #Владимир Путин #переговоры #стамбул #Дмитрий Песков #владимир мединский
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