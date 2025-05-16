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Российская делегация выехала из гостиницы в Стамбуле

В ближайшее время, как ожидается, начнется встреча наших представителей с делегацией Украины.
Владимир Рубанов 2025-05-16 12:30:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская делегация выезжает из гостиницы в Стамбуле, предположительно, во дворец Долмабахче. Там в ближайшее время, как ожидается, начнется встреча наших представителей с делегацией Украины.

Корреспондент «Звезды» Россина Бодрова успела коротко пообщаться с участником делегации заместителем министра обороны Александром Фоминым буквально за минуту до выезда и пожелала ему удачи.

«Спасибо, будьте здоровы», - ответил Фомин.

Как отмечает наш корреспондент, настрой у российской делегации деловой.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме него, в группу российских переговорщиков вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления разведки Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В переговорах также будет участвовать группа экспертов, которую утвердил президент России Владимир Путин.

Киев будут представлять министр обороны Рустем Умеров, группа военных и экспертов. Ранее в Стамбуле прошла часовая встреча делегаций Украины, США и Турции.

Обновлено в 12.45: российская делегация прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле.

#делегация #Украина #Турция #переговоры #стамбул #владимир мединский #наш эксклюзив #Рустем Умеров
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