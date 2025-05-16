В Стамбуле начались переговоры США, Турции и Украины

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры США, Турции и Украины. Об этом сообщил МИД Украины.

На кадрах, опубликованных украинским внешнеполитическим ведомством, видно, как вместе идут глава МИД Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, что сегодня ожидаются две сессии переговоров. Сначала они пройдут между представителями США, Турции и Украины, а затем ожидается встреча украинской стороны с российской делегацией, которая может начаться в 12.30 мск.

Изначально переговоры Москвы с Киевом были запланированы на 10.00 мск 15 мая. Российская делегация вчера утром уже была в Стамбуле, но украинская сторона за весь день так и не прибыла в назначенное место. После этого представитель российской стороны и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил перед журналистами и объявил, что встреча переносится на утро 16 мая.