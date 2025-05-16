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В Стамбуле начались переговоры США, Турции и Украины

Опубликованы кадры, как Сибига, Рубио, Фидан и Ермак входят во дворец Долмабахче.
Виктория Бокий 2025-05-16 10:57:42
© Фото: Ukraine_MFA, Telegram © Видео: Ukraine_MFA, Telegram

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры США, Турции и Украины. Об этом сообщил МИД Украины. 

На кадрах, опубликованных украинским внешнеполитическим ведомством, видно, как вместе идут глава МИД Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, что сегодня ожидаются две сессии переговоров. Сначала они пройдут между представителями США, Турции и Украины, а затем ожидается встреча украинской стороны с российской делегацией, которая может начаться в 12.30 мск

Изначально переговоры Москвы с Киевом были запланированы на 10.00 мск 15 мая. Российская делегация вчера утром уже была в Стамбуле, но украинская сторона за весь день так и не прибыла в назначенное место. После этого представитель российской стороны и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил перед журналистами и объявил, что встреча переносится на утро 16 мая

#Украина #сша #Турция #переговоры #стамбул
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