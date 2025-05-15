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Источник: российская делегация направилась на место переговоров по Украине

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что главная цель переговоров - долгосрочный и устойчивый мир.
Ян Брацкий 2025-05-15 20:28:22
© Фото: ТРК Звезда

Российская делегация направляется во дворец Долмабахче в Стамбуле, где должны состояться переговоры с украинской стороной. Информацию об этом подтвердил источник телеканала «Звезда».

Напомним, команда российских переговорщиков ждала своих украинских визави с утра. Незадолго до этого глава нашей делегации Владимир Мединский выступил перед журналистами.

Он отметил, что главная цель переговоров - установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта.

С его слов, делегация настроена на рабочий лад и готова обсуждать широкий круг вопросов по украинской проблематике.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Согласно заявлению Владимира Зеленского, киевский режим намерен добиваться прекращения огня.

#Россия #Украина #переговоры #стамбул #Мединский #долмабахче
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