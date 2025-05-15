Российская делегация направляется во дворец Долмабахче в Стамбуле, где должны состояться переговоры с украинской стороной. Информацию об этом подтвердил источник телеканала «Звезда».
Напомним, команда российских переговорщиков ждала своих украинских визави с утра. Незадолго до этого глава нашей делегации Владимир Мединский выступил перед журналистами.
Он отметил, что главная цель переговоров - установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта.
С его слов, делегация настроена на рабочий лад и готова обсуждать широкий круг вопросов по украинской проблематике.
Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Согласно заявлению Владимира Зеленского, киевский режим намерен добиваться прекращения огня.
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