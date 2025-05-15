Источник: ожидается важное заявление от членов делегации РФ в Стамбуле

В ближайшее время ожидается важное заявление от участников российской делегации, сообщил источник корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову. Подробности пока неизвестны.

Важное заявление от российской делегации будет сделано до переговоров, отметил собеседник телеканала. Ориентировочно, его озвучат через час.

Ожидается, что переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся после 16 часов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

Она также добавила, что наши делегаты получили от российского президента Владимира Путина инструкции о нацеленности на долгосрочный мир на Украине.

Представители российской делегации ожидают украинцев с утра. Возглавляет группу помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также входят замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.