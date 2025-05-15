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Лавров заявил, что позицию Макрона по Украине умом понять невозможно

Сергей Лавров отметил, что страны ЕС продолжают вести разговоры о мобилизации Европы против России.
Ян Брацкий 2025-05-15 15:37:18
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об украинском кризисе «умом понять невозможно». С таким заявлением на полях Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры» выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. 

По его мнению, страны Запада договариваются между собой не прекращать мобилизацию ЕС против России. В этом смысле Украина «бесценный инструмент», уточнил Лавров.

На ее территории давно работают западные военные инструкторы под видом обычных наемников. При этом Запад пытается завести на Украину некие «силы стабилизации», что абсолютно неприемлемо для официальной Москвы.

«При этом говорят: вот Макрон, позавчера у него было интервью. Он сказал: "Нам нельзя в прямое столкновение с Россией вступать, а то будет третья мировая <...>, поэтому мы не на линию фронта введем войска, а на территории Украины <...> Это будет сдерживать Россию" <...> Умом этого понять невозможно», - приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее лидер фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что Макрон ведет себя как человек, который не хочет мира, а готовится к войне.

В Кремле также не оставили без внимания недавние публичные выступления президента Франции. В Москве отметили, что Макрон, по всей видимости, не слушает Владимира Путина. Вскоре после того, как глава российского государства заявил о готовности к переговорам по украинской проблематике, Макрон призвал усилить давление на Москву.

#Украина #макрон #Лавров #МИД России #переговоры
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