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Ле Пен заявила, что поведение Макрона похоже на подготовку к войне

Лидер фракции партии «Национальное объединение» отметила, что не знает, действительно ли Макрон желает мира.
Анастасия Бобылева 2025-05-11 20:33:03
© Фото: IMAGO Vincent Isore Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет себя как человек, который готовится к войне. Такое мнение выразила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Я не знаю, действительно ли Эммануэль Макрон хочет мира. У меня такое впечатление, что он готовится к войне», - цитирует ее телеканал LCI.

По словам Ле Пен, если Макрон и правда желает урегулирования украинского конфликта, он должен поддерживать любые предложения по прекращению огня.

Ранее в Кремле отметили, что французский президент, по всей видимости, не слушает заявления российского лидера Владимира Путина. Вскоре после того, как Путин заявил о готовности к переговорам по Украине, Макрон заявил о необходимости усилить давление на Москву, чтобы добиться прекращения огня.

#в стране и мире #Франция #Украина #Эмманюэль Макрон #Марин Ле Пен #Прекращение огня
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