Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет себя как человек, который готовится к войне. Такое мнение выразила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Я не знаю, действительно ли Эммануэль Макрон хочет мира. У меня такое впечатление, что он готовится к войне», - цитирует ее телеканал LCI.

По словам Ле Пен, если Макрон и правда желает урегулирования украинского конфликта, он должен поддерживать любые предложения по прекращению огня.

Ранее в Кремле отметили, что французский президент, по всей видимости, не слушает заявления российского лидера Владимира Путина. Вскоре после того, как Путин заявил о готовности к переговорам по Украине, Макрон заявил о необходимости усилить давление на Москву, чтобы добиться прекращения огня.