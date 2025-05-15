Джабаров заявил, что уровень делегатов РФ в Стамбуле «выше крыши»

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле квалифицированный, уровень представителей - «выше крыши», заявил в разговоре со «Звездой» первый зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«По сути, назначение Мединского главой делегации - это продолжение того процесса, который был начат в марте 2022 года и прерван украинской стороной в апреле в Стамбуле», - сказал сенатор.

Напомним, помощник президента РФ Владимир Мединский возглавил переговоры. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Переговоры ожидаются сегодня после обеда, они пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле. Ранее наша делегация прибыла в город, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представители Москвы настроены на серьезную работу.