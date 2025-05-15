МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Джабаров заявил, что уровень делегатов РФ в Стамбуле «выше крыши»

Переговоры с Украиной ожидаются сегодня после обеда, делегацию нашей страны возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Лиза Губина 2025-05-15 11:31:21
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле квалифицированный, уровень представителей - «выше крыши», заявил в разговоре со «Звездой» первый зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«По сути, назначение Мединского главой делегации - это продолжение того процесса, который был начат в марте 2022 года и прерван украинской стороной в апреле в Стамбуле», - сказал сенатор.

Напомним, помощник президента РФ Владимир Мединский возглавил переговоры. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. 

Переговоры ожидаются сегодня после обеда, они пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле. Ранее наша делегация прибыла в город, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представители Москвы настроены на серьезную работу.

#Россия #переговоры #Владимир Джабаров #стамбул #владимир мединский #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 