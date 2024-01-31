В бундестаге назвали отмену санкций против РФ единственным решением кризиса

Германия должна изменить приоритеты с внешнеполитических авантюр и финансирования Украины в пользу благосостояния собственных граждан и продовольственной безопасности. Так депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» прокомментировал протесты фермеров в ФРГ.

По словам Шмидта, своими протестами немецкие фермеры показали политическую волю, несогласие с экономической политикой страны и что они не являются «безмолвными овечками».

«Они совершенно недовольны той политикой, которая проводится в ущерб собственных сельхозпроизводителей. Ведется бескомпромиссная поддержка Украины. Естественно, люди выходят на улицы и протестуют против такой расстановки приоритетов. Я их понимаю. К фермерам подключаются постепенно другие слои граждан, которых коснулась вот эта недальновидная политика правящего кабинета», - заявил Шмидт.

Он напомнил, что, кроме фермеров, сейчас довольно длительно бастовали работники транспорта. При этом забастовки не заканчиваются, анонсированы новые. Сами фермеры опять блокируют выезды на автобаны.

«Пока еще не видно света в конце тоннеля. Правительство еще не идет на уступки. Собственно, потому, что деньги предназначены на какие-то другие проекты», - отметил политик.

Депутат бундестага подчеркнул, что сумма, ради которой правительство решило поднять налоги и отменить субсидии в том числе для собственных сельхозпроизводителей, небольшая - это всего несколько сотен миллионов евро, в то время как на поддержку Украины тратятся десятки миллиардов, а сам бюджет помощи увеличивается в два раза.

В качестве выхода из кризиса Шмидт назвал немедленную отмену экономических санкций против России и поддержку собственных производителей.

«Мы на себе испытали, что санкции деструктивны, они очень сильно вредят немецкой экономике. Мы должны немедленно отменить все санкции. Сесть с российской стороной за стол переговоров, искать какой-то компромисс и пытаться возобновить поставки энергоносителей из России, восстановить "Северные потоки". В этом мы видим в первую очередь спасение для немецкой промышленности, и конечно же повернуться к собственному производителю лицом. Своего производителя нужно как-то поддерживать. За счет этого и зиждется благосостояние немецких граждан. Нужно приоритеты в политике расставлять совершенно иным образом», - указал политик.

По словам Шмидта, проблемы, с которыми сейчас сталкивается Германия, вызваны не только действиями правительства Шольца, часть из них накоплена еще с эпохи Меркель. Политик также считает, что необходимо приложить все усилия для скорейшего завершения расследования по «Северным потокам», чтобы затем восстановить их и начать использовать для подачи газа в Германию.

Он отметил, что из-за того, что финансирование Украины со стороны США в той или иной степени заморожено, основное бремя ложится на Германию.

«Есть даже статистика, что Германия финансирует больше, чем Великобритания, Франция, Италия, Испания, вместе взятые. Причем сама экономика Германии находится в рецессии. Совершенно парадоксальна ситуация и показывает, насколько несамостоятельно, зависимо от Вашингтона нынешнее немецкое правительство. Мы в ущерб собственной же экономике, благосостоянию граждан, безопасности продолжаем поддерживать этот, к сожалению, очень кровопролитный украинский конфликт», - подчеркнул депутат бундестага.

Политик отметил, что солидарен с фермерами, которые выступают за продовольственную безопасность страны, в которой сейчас происходит насаждение экологической темы, что из-за выделений углекислого газа крупнорогатым скотом нужно питаться насекомыми. Шмидт считает, что правительству нужно «не настолько увлекаться различного рода внешнеполитическими авантюрами, а следить за тем, чтобы собственные граждане, производители были обеспечены теми условиями, которые они заслужили».

«В этом плане я на стороне наших немецких фермеров. Надеюсь, что эти протесты возымеют когда-то действие и правительство будет вынуждено действовать в интересах собственных граждан», - добавил он.

Состояние экономики Германии политик назвал плачевным. По его словам, под давлением экологического лобби Германия сначала отказалась от собственной атомной электроэнергетики и начала закупать дорогой газ с соседних АЭС, а затем стала покупать втридорога сжиженный американский из-за санкций против России.

Ранее в Германии прошли тракторные марши. Один из главных лозунгов фермеров «Никогда не кусай руку, которая тебя кормит».