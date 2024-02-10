Эксперт Камкин заявил, что ФРГ рискует потерять статус промышленной супердержавы

Падение промышленного производства и валового внутреннего продукта Германии наблюдается с 2020 года, когда был объявлен локдаун из-за коронавируса. Также негативно на показателях отразилась санкционная политика в отношении России. Об этом в беседе со «Звездой» заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, максимальные объемы производства и ВВП наблюдались у ФРГ в 2019-м году.

«После локдауна была небольшая передышка, но Германская экономика не выправилась. Затем пошла волна санкционной спирали с полным отказом от российского газа, с весьма спорным "зеленым" переходом, в 2023 году закрыли последнюю АЭС. При этом американский СПГ значительно дороже, чем российский трубопроводный газ», - отметил эксперт.

Поэтому, соответственно, больше всего от санкций пострадала химическая промышленность. По словам Александра Камкина, спад составил около 24%.

«Взрывной рост цен на природный газ привел к тому, что часть производства была закрыта, перепрофилирована или выведена в США, где дешевле сырье», - добавил он.

Эксперт отметил, что Германия еще не лишилась статуса промышленной супердержавы, но рискует его потерять.

Ранее Bloomberg опубликовало статью о том, что страна вскоре может лишиться статуса «промышленной сверхдержавы». Основы промышленной системы Германии, пишет агентство, «рухнули как домино».