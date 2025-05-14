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СТЦ: иностранные бренды ведут неформальный диалог о возвращении в Россию

Накануне президент России отметил, что одних извинений для возвращения на наш рынок будет недостаточно, в этом вопросе важен прагматичный подход.
Лиза Губина 2025-05-14 09:47:07
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Зарубежные компании, которые хотели бы вернуться на российский рынок, пока не подтверждают это официальными запросами, однако ведутся неформальные переговоры, сообщил в разговоре со «Звездой» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. В первую очередь речь идет о европейских и азиатских фирмах, которые сложно уходили из нашей страны.

«Одни из первых, кто выразил интерес к возвращению на российский рынок, это европейские и азиатские бренды, которые уходили в том числе со слезами на глазах, теряя и клиентов, и деньги», - сказал Люлин.

По словам специалиста, основными барьерами для их возвращения являются антироссийские санкции и тот факт, что освободившуюся нишу уже заняли российские компании. Потепление в отношениях с Западом может стать сигналом для зарубежных брендов к действиям, добавили в СТЦ.

Отдельно эксперт обратил внимание на важность поддержки отечественного бизнеса, так как он в приоритете.

«Это могут быть разные формы поддержки - от введения неких пошлин на импорт товара до различных форм платы за обратный билет возвращающимся брендам, например, инвестиции в обновление объектов», - сказал он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что критиковавшим нашу страну иностранным компаниям будет недостаточно одних извинений для возвращения на отечественный рынок. По его словам, к этому вопросу необходимо подходить с прагматической точки зрения.

Ранее в Госдуме также отмечали, что Россия будет крайне избирательна в этом вопросе, так как национальные интересы страны на первом месте.

#Россия #наш эксклюзив #Российский рынок #СТЦ #иностранные бренды #павел люлин
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