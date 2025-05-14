СТЦ: иностранные бренды ведут неформальный диалог о возвращении в Россию

Зарубежные компании, которые хотели бы вернуться на российский рынок, пока не подтверждают это официальными запросами, однако ведутся неформальные переговоры, сообщил в разговоре со «Звездой» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. В первую очередь речь идет о европейских и азиатских фирмах, которые сложно уходили из нашей страны.

«Одни из первых, кто выразил интерес к возвращению на российский рынок, это европейские и азиатские бренды, которые уходили в том числе со слезами на глазах, теряя и клиентов, и деньги», - сказал Люлин.

По словам специалиста, основными барьерами для их возвращения являются антироссийские санкции и тот факт, что освободившуюся нишу уже заняли российские компании. Потепление в отношениях с Западом может стать сигналом для зарубежных брендов к действиям, добавили в СТЦ.

Отдельно эксперт обратил внимание на важность поддержки отечественного бизнеса, так как он в приоритете.

«Это могут быть разные формы поддержки - от введения неких пошлин на импорт товара до различных форм платы за обратный билет возвращающимся брендам, например, инвестиции в обновление объектов», - сказал он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что критиковавшим нашу страну иностранным компаниям будет недостаточно одних извинений для возвращения на отечественный рынок. По его словам, к этому вопросу необходимо подходить с прагматической точки зрения.

Ранее в Госдуме также отмечали, что Россия будет крайне избирательна в этом вопросе, так как национальные интересы страны на первом месте.