В ГД отметили, что РФ будет крайне избирательна в вопросе возвращения брендов

В вопросе возвращения иностранных компаний на российский рынок приоритетом станут национальные интересы нашей страны. Об этом в выпуске программы «Между тем» с Наталией Метлиной заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Денис Кравченко.

«Отечественные производители будут в приоритете. Что касается тех, кто вернется, мы не возражаем, мы им предлагали остаться. Если эта сфера у нас не охвачена и не замещена, тогда, наверное, пожалуйста», - сказал депутат.

Кравченко объяснил, что после ухода зарубежных брендов с российского рынка многое изменилось. Главное - случилось импортозамещение иностранных компаний отечественными производителями. Ввиду этого в принятии решений российское правительство будет крайне избирательно.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в случае возвращения иностранных компаний в Россию необходимо обеспечить преимущества отечественным производителям.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована.