Путин: критиковавшим РФ брендам недостаточно извинений для возвращения

Одних лишь извинений от ушедшего из России бизнеса, который критиковал нашу страну, будет недостаточно для возвращения на отечественный рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, к данному вопросу нужно подходить с прагматической точки зрения.

«Они сейчас наизвиняются... Если им нужно вернуться на наш рынок - что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно», - сказал глава государства.

Напомним, в феврале появилась информация, что многие иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этой перспективе якобы подумывают западные производители электроники, автомобилей и одежды.

Владимир Путин заявил, что в случае возвращения иностранного бизнеса в нашу страну нужно обеспечить преимущества отечественным производителям. Но сделать это нужно тонко и аккуратно.

В Государственной думе РФ подчеркнули, что в вопросе возвращения иностранных компаний приоритетом станут национальные интересы. Применяться будет индивидуальный подход.