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Путин: критиковавшим РФ брендам недостаточно извинений для возвращения

Президент заявил, что к этому вопросу нужно подходить с прагматической точки зрения.
Сергей Лебедев 2025-05-13 16:33:21
© Фото: Stephan Goerlich, imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Одних лишь извинений от ушедшего из России бизнеса, который критиковал нашу страну, будет недостаточно для возвращения на отечественный рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, к данному вопросу нужно подходить с прагматической точки зрения.

«Они сейчас наизвиняются... Если им нужно вернуться на наш рынок - что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно», - сказал глава государства.

Напомним, в феврале появилась информация, что многие иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этой перспективе якобы подумывают западные производители электроники, автомобилей и одежды.

Владимир Путин заявил, что в случае возвращения иностранного бизнеса в нашу страну нужно обеспечить преимущества отечественным производителям. Но сделать это нужно тонко и аккуратно.

В Государственной думе РФ подчеркнули, что в вопросе возвращения иностранных компаний приоритетом станут национальные интересы. Применяться будет индивидуальный подход.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Президент #бизнес #извинения #иностранные компании
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