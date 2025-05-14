Трамп заявил, что не откажется от «летающего дворца» в подарок от Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для главы американского лидера было бы глупо. Об этом он сообщил в своей социальной сети Тruth Social.

«Сэкономленные средства будут потрачены вместо этого на то, чтобы сделать Америку снова великой. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны», - прокомментировал Глава белого дома.

С его слов, он не понимает, зачем налогоплательщикам платить сотни миллионов долларов за то, что они «могут получить бесплатно от страны, которая хочет наградить за отличную работу».

До этого ABC News сообщил, что суперроскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого составляет около 400 миллионов долларов, будет предоставлен Трампу для пользования в качестве «борта №1». После этого его передадут в фонд президентской библиотеки, чтобы американский лидер мог пользоваться им после ухода с поста.

Член палаты представителей США Ричи Торрес потребовал провести проверку. Стало известно, что передача собственности по закону не будет считаться взяткой.

В свою очередь, пресс-атташе эмирата в США Али Аль-Ансари сообщил, что катара рассматривает возможность передачи Трампу самолета, но это решение пока не принято.