МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что не откажется от «летающего дворца» в подарок от Катара

Со слов главы Белого дома, сэкономленные средства будут потрачены на то, чтобы сделать Америку вновь великой.
Дарья Ситникова 2025-05-14 05:15:03
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для главы американского лидера было бы глупо. Об этом он сообщил в своей социальной сети Тruth Social.

«Сэкономленные средства будут потрачены вместо этого на то, чтобы сделать Америку снова великой. Только глупец не принял бы этот подарок от имени нашей страны», - прокомментировал Глава белого дома.

С его слов, он не понимает, зачем налогоплательщикам платить сотни миллионов долларов за то, что они «могут получить бесплатно от страны, которая хочет наградить за отличную работу».

До этого ABC News сообщил, что суперроскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого составляет около 400 миллионов долларов, будет предоставлен Трампу для пользования в качестве «борта №1». После этого его передадут в фонд президентской библиотеки, чтобы американский лидер мог пользоваться им после ухода с поста.

Член палаты представителей США Ричи Торрес потребовал провести проверку. Стало известно, что передача собственности по закону не будет считаться взяткой.

В свою очередь, пресс-атташе эмирата в США Али Аль-Ансари сообщил, что катара рассматривает возможность передачи Трампу самолета, но это решение пока не принято.

#Самолет #сша #Трамп #подарок #Boeing 747 #катара
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 