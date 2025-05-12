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Катар назвал «неточными» сообщения о передаче Трампу самолета

Этот вопрос изучают министерства обороны двух стран и соответствующие юридические департаменты.
Владимир Рубанов 2025-05-12 08:28:47
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Катар рассматривает возможность передачи американскому президенту Дональду Трампу самолета Boeing 747-8, но это решение пока не принято, заявил газете Politico пресс-атташе эмирата в США Али Аль-Ансари.

Катарские власти допускают передачу самолета для временного использования в качестве Air Force One (президентского борта), сказал чиновник. Этот вопрос изучают министерства обороны двух стран и соответствующие юридические департаменты, добавил он.

Ранее ABC News сообщил, что суперроскошный самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов будет предоставлен президенту Дональду Трампу для использования в качестве «борта №1». Потом его передадут в фонд президентской библиотеки, чтобы Трамп мог пользоваться им после ухода с поста.

Член палаты представителей США Ричи Торрес потребовал расследования. Демократ написал письмо в Счетную палату США, генеральному инспектору Министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой провести проверку.

Согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и Минюста США, по закону такая передача собственности не будет считаться взяткой.

Трамп столкнулся с проблемой поставки двух президентских самолетов компанией Boeing, которые он заказал еще в свой первый срок в Белом доме. Производитель не сможет построить их раньше 2035 года.

Нынешним двум бортам Air Force One уже больше 40 лет. Ранее сообщалось, что американский президент осмотрел катарский самолет и поручил оборонной компании L3Harris модернизировать его для временного использования. Стоимость лайнера увеличится после установки на него специального оборудования.

#в стране и мире #Самолет #сша #Дональд Трамп #катар #Boeing 747 #президентский борт #борт №1
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