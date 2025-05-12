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В Конгрессе США потребовали расследовать историю о подаренном Трампу Boeing

«Воздушный дворец» станет самым ценным подарком американскому президенту от иностранного правительства.
Виктория Бокий 2025-05-12 07:00:16
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance, Globallookpress

Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес потребовал провести расследование после сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. Об этом пишет Axios.

По информации портала, демократ написал письмо в Счетную палату США, генеральному инспектору Министерства обороны и в управление служебной этики с просьбой расследовать данный вопрос.

На это сам Трамп отреагировал негативно и назвал демократов продажными за то, что они так отнеслись к его намерению принять Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара.

«Тот факт, что Министерство обороны получает в подарок, бесплатно, Boeing 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в очень публичной и прозрачной сделке, так беспокоит продажных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за этот самолет», – написал глава Белого дома в соцсетях.

Отмечается, что «воздушный дворец» за 400 миллионов долларов будет самым ценным подарком, преподнесенным американскому лидеру иностранным правительством.

Ранее сообщалось, что Трамп ищет замену Boeing из-за задержки в поставках лайнеров. Он поручил оборонной компании L3Harris модернизировать для временного использования Boeing 747, который ранее принадлежал правительству Катара.

#Самолет #сша #Дональд Трамп #катар #королевская семья #подарок #Boeing 747
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