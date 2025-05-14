В Ливии после столкновений из тюрьмы сбежало большое количество заключенных

В городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи большое количество заключенных сбежало из тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебную полицию столичной провинции.

«В результате ожесточенных столкновениях около и перед тюрьмой "Аль-Джудейда" произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы», - сказано в заявлении судебной полиции.

Уточняется, что многие из сбежавших заключенных были приговорены за совершение тяжких преступлений.

Газета Al Wasat ранее сообщила, что в нескольких районах столицы Ливии Триполи вновь происходят столкновения.

В понедельник вечером на юге города начались вооруженные столкновения, в городе была объявлена чрезвычайная ситуация. Позже министерство обороны Правительства национального единства Ливии сообщило, что военная операция завершена, однако сегодня вновь послышались звуки стрельбы.