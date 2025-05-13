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Власти Ливии заявили о завершении военной операции в Триполи

До этого жители города сообщали, что на улицах слышны звуки стрельбы, а на территории города можно заметить военных.
Дарья Ситникова 2025-05-13 03:03:50
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

В ливийской столице Триполи военная операция успешно завершена. Об этом сообщило министерство обороны Правительства национального единства Ливии на своем портале.

«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», - заявило министерство.

Очевидцы ранее сообщали, что на улицах Триполи раздаются звуки стрельбы, а в самом городе замечено передвижение военных. МВД страны призвало жителей оставаться в своих домах. Кроме этого, известно, что работа местного аэропорта остановлена, в Триполи объявили чрезвычайную ситуацию.

Узнав об этом, миссия ООН в Ливии начала призывать все стороны столкновений прекратить боевые действия.

#Ливия #триполи #военная операция #Минобороны правительства нацединства
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