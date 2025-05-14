Al Wasat: в Триполи вновь начались столкновения

Во многих районах столицы Ливии Триполи снова происходят столкновения. Об этом сообщает газета Al Wasat.

«Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения», - указали в газете.

В понедельник вечером на юге города произошли вооруженные столкновения, раздавались звуки стрельбы. МВД страны призвало жителей Триполи оставаться в своих домах, в городе был объявлена чрезвычайная ситуация. По данным медиков, из-за боевых столкновений погибли шесть человек.

Позже министерство обороны Правительства национального единства Ливии в своем портале сообщило, что военная операция успешно завершена.