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Путин поздравил школьников из РФ, взявших 10 медалей на олимпиаде по химии

Глава государства отметил глубокие знания и командный дух юных победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии.
Ян Брацкий 2025-05-14 19:42:47
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин направил телеграмму сборной команде российских школьников, завоевавших 10 медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии.

«Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали глубокие знания, выдержку и командную сплоченность», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что лидерские качества участников олимпиады помогут им в дальнейшей учебе и в выбранной профессии.

Юных триумфаторов встречали сегодня. Руководитель команды Елена Еремина призналась, что ее подопечные не прекращали подготовку к соревнованиям даже по пути в Бразилию. К слову, дорога заняла более суток.

С ее слов, дополнительная мотивация ребятам была на нужна. Они стремились достойно представить страну и преподавателей.

Всего разыгрывалось 19 золотых медалей, более половины - у наших школьников. Это позволило им установить новый рекорд по числу золота. Россияне состязались с участниками из почти 40 стран мира.

#Путин #Олимпиада #химия #Кремль #Школьники #Телеграмма
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