В МГУ объяснили успех команды химиков-медалистов на олимпиаде в Бразилии

Российские школьники, выигравшие золотые медали на Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии, не прекращали подготовку даже во время дороги на соревнование, а она составила более суток, рассказала «Звезде» руководитель команды, доцент хим. факультета МГУ им. Ломоносова Елена Еремина.

«Настоящие бойцы! Даже там они продолжали готовиться, поэтому результат ожидаем. Мы мечтали, конечно, о таком результате, но то, что будут медали мы не сомневались. Очень обрадовались, когда поняли, что они все золотые», - рассказала Елена Алимовна.

По ее словам, ребята были очень мотивированы, а их боевому духу не требовалась поддержка. Они понимали, что представляют свою страну и учителей.

В аэропорту же победителей встречали с криками «Молодцы!» и «Поздравляем!», баннерами с приятными словами и флагами России. Они прибыли сегодня в московский аэропорт Домодедово, где их сфотографировали с медалями, родными и близкими.

Напомним, всего разыгрывалось 19 золотых медалей, более половины - у наших школьников, что позволило им установить новый рекорд по числу золота. Юные гении состязались с участниками из почти 40 стран мира.