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В МГУ объяснили успех команды химиков-медалистов на олимпиаде в Бразилии

Российские школьники получили десять золотых медалей в Олимпиаде по химии в Бразилии, установив рекорд по количеству золота, сегодня они вернулись в Россию.
Лиза Губина 2025-05-14 11:40:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские школьники, выигравшие золотые медали на Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии, не прекращали подготовку даже во время дороги на соревнование, а она составила более суток, рассказала «Звезде» руководитель команды, доцент хим. факультета МГУ им. Ломоносова Елена Еремина.

«Настоящие бойцы! Даже там они продолжали готовиться, поэтому результат ожидаем. Мы мечтали, конечно, о таком результате, но то, что будут медали мы не сомневались. Очень обрадовались, когда поняли, что они все золотые», - рассказала Елена Алимовна.

По ее словам, ребята были очень мотивированы, а их боевому духу не требовалась поддержка. Они понимали, что представляют свою страну и учителей.

В аэропорту же победителей встречали с криками «Молодцы!» и «Поздравляем!», баннерами с приятными словами и флагами России. Они прибыли сегодня в московский аэропорт Домодедово, где их сфотографировали с медалями, родными и близкими.

Напомним, всего разыгрывалось 19 золотых медалей, более половины - у наших школьников, что позволило им установить новый рекорд по числу золота. Юные гении состязались с участниками из почти 40 стран мира.

#Россия #химия #Бразилия #Школьники #наш эксклюзив #Золотые медали #менделеевская олимпиада
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