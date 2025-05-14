Мантуров оценил санкционную политику ЕС, назвав ее бессмысленной

Бесконечно принимать новые антироссийские санкционные пакеты бессмысленно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Сегодня он принял участие в переговорах с делегацией премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, находящегося в России с визитом.

«По-моему, то количество пакетов, которое уже приняли, тот, скажем так, подход и ответные меры, которые принимаются правительством РФ с точки зрения адаптации наших отраслей экономики, лишний раз добавляют работы по принятию дополнительных мер. В том числе предприятия сами уже нашли способы адаптации. Бесконечно принимать эти пакеты бессмысленно, но тем не менее лучше от этого не становится», - сказал Мантуров.

Малайзийские коллеги в ходе переговоров проявили интерес к конструктивному сотрудничеству по самым разным отраслям, уточнил первый вице-премьер РФ. Обсуждались вопросы фармацевтики, ядерной медицины, энергетического и нефтегазового машиностроения.

Отдельно Мантуров остановился на поставках в Малайзию калийных и азотно-фосфатных удобрений. Россия занимает 25% малайзийского рынка.

Ранее стало известно о планах Евросоюза ввести против России очередные санкции. Это будет уже 17-й пакет ограничительных мер, в рамках которого планируется ввести ограничения против 149 судов, которые считают причастными к теневому флоту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициатора очередных санкций Каю Каллас пакетчицей.