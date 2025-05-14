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Москвичей ожидает антирекорд по температуре в мае

По словам Александра Шувалова, сильного тепла в этом месяце не предвидится - температура выше +25 градусов не поднимется.
Лиза Губина 2025-05-14 16:42:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В этом мае в Москве ожидается антирекорд по температуре, несмотря на предыдущие аномально теплые зимние месяцы и жаркий апрель, пишет aif.ru со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Майская температура впервые за много месяцев может оказаться ниже климатической нормы», - сказал метеоролог.

По его словам, сильного тепла в этом месяце не предвидится, а температура будет ниже среднеклиматической. Не стоит ожидать выше +25 градусов на улице, заключил Шувалов.

Напомним, в минувший понедельник в столице объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков - в некоторых районах температура воздуха опускалась ниже нуля. Водителям рекомендовали не выезжать в город на летней резине.

#Москва #Погода #Весна #антирекорд #май #Александр Шувалов
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