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В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки

По прогнозам синоптиков, предстоящая ночь пройдет без заморозков.
Виктория Бокий 2025-05-13 08:50:15
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Минувшей ночью в Москве зафиксировали заморозки. В некоторых районах столицы температура менялась от -1,2 до +4,4 градуса. В Новой Москве температурный минимум составил -1,8 градуса. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, ночью температура не опускалась ниже +0,7°. На других метеостанция мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от -1,2° в Бутово до +4,4° на Балчуге. В Новой Москве минимум составил -1,8°», - говорится в сообщении.

Наблюдались заморозки и в Подмосковье. Самую низкую температуру показала метеостанция Приокско-Террасного заповедника, там столбик минимального термометра опустился до отметки в -2,3 градуса.

По данным специалиста, ближайшей ночью в столичном регионе и Москве обойдется без заморозков. Небо затянут плотные дождевые облака, которые защитят регион от ночного выхолаживания.

Ранее в Москве и области был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков. Синоптики обещают, что в ближайшие дни температура будет уходить в слабый «плюс».

#Москва #в стране и мире #Погода #Московская область #Михаил Леус #Заморозки
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