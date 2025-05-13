В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки

Минувшей ночью в Москве зафиксировали заморозки. В некоторых районах столицы температура менялась от -1,2 до +4,4 градуса. В Новой Москве температурный минимум составил -1,8 градуса. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, ночью температура не опускалась ниже +0,7°. На других метеостанция мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от -1,2° в Бутово до +4,4° на Балчуге. В Новой Москве минимум составил -1,8°», - говорится в сообщении.

Наблюдались заморозки и в Подмосковье. Самую низкую температуру показала метеостанция Приокско-Террасного заповедника, там столбик минимального термометра опустился до отметки в -2,3 градуса.

По данным специалиста, ближайшей ночью в столичном регионе и Москве обойдется без заморозков. Небо затянут плотные дождевые облака, которые защитят регион от ночного выхолаживания.

Ранее в Москве и области был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков. Синоптики обещают, что в ближайшие дни температура будет уходить в слабый «плюс».