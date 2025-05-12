В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков

В Москве и столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков. Он будет действовать до утра вторника, 13 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Прошедшей ночью на юге и востоке Московской области синоптики зафиксировали заморозки, писал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Так, столбики термометров опустились ниже нуля в Серпухове, где зафиксировали -1,7 градуса, Серебряных Прудах (-1,5), Черусти, Коломне и Мелихове (-0,8), а также в Михнево (-0,6).

Кроме того, синоптик отметил, что в 150 км от Москвы, в Тверской области, идет снег.

«В Подмосковье вернулись заморозки, а буквально в 150 км к северу от Москвы - в Тверской области - идет снег (Тверь, Старица, Кашин, Торжок, Осташков)», - говорится в сообщении.

Что касается погоды в столице, то за минувшую ночь на ВДНХ зафиксировали минимальную температуру - 2,8 градуса со знаком плюс.

По прогнозам синоптиков, вероятность заморозков в Подмосковье сохранится в ночь на вторник и среду, после чего «температура в сумерках повсеместно уйдет в слабый “плюс”».

Также о заморозках предупреждал столичный Дептранс. В ведомстве рекомендовали водителям выезжать только на зимней резине или воспользоваться городским транспортом в понедельник, 12 мая.