Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

В Москве простились с актрисой Ниной Гребешковой. Заслуженную артистку Российской Федерации похоронили на Кунцевском кладбище столицы рядом с могилой ее мужа, режиссера Леонида Гайдая.

Проститься с Гребешковой пришли не только родные и близкие, но и коллеги актрисы. Присутствующие на церемонии почтили ее память продолжительными аплодисментами.

«Каждый ее запомнит по-своему. Мне она самый близкий и родной человек. Память вечна, папы нет 32 года, сейчас они встретятся и все обсудят. Она очень сильный человек, очень мужественный и терпеливый. И до последнего она была в здравом уме и твердой памяти. Мама - тот человек, который достоин очень добрых, хороших слов, она прекрасная бабушка, мама, жена, актриса и человек», - сказала журналистам дочь актрисы Оксана Гайдай.

Напомним, Нина Гребешкова умерла 12 мая в возрасте 94 лет. Соболезнования семье актрисы выразили президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства назвал Гребешкову светлым, талантливым и обаятельным человеком. Также президент оценил яркие и запоминающиеся роли Нины Гребешковой, которые вошли в историю отечественного кинематографа.

Гребешкова дебютировала на большом экране в 1950 году в фильме «Смелые люди», спустя четыре года окончила ВГИК. За свою творческую карьеру сыграла около 130 ролей в кино.

Наибольшую известность и всенародную любовь Гребешковой принесли роли в фильмах ее супруга Леонида Гайдая: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82» и других комедийных лентах.